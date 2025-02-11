580 палестинцев арестовала ЦАХАЛ на западном берегу реки Иордан с начала года

С начала года израильские военные арестовали 580 палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera. Среди задержанных – 60 детей и 17 женщин. Всех их содержат в военных тюрьмах, передает «24KZ».

Израильские власти заявляют, что аресты проводятся для предотвращения угроз безопасности. По данным издания, людей могут арестовать даже за незначительные проступки, такие как бросание камней или участие в массовых собраниях. Рейды израильской армии проходят почти ежедневно в Дженине, Тубасе, Тулькарме и Рамалле . ЦАХАЛ считает, что эти города являются крупными опорными пунктами террористов.

Управление ООН по правам человека осудило военные операции Израиля, назвав их незаконными.