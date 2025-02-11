Мошенники с помощью ИИ выдавали себя за министра обороны Италии

Телефонные мошенники в Италии с помощью искусственного интеллекта выдавали себя за министра обороны страны и выманивали деньги у известных бизнесменов. Об этом пишет Bloomberg. В частности, такие звонки поступили модельеру Джорджо Армани, главе совета директоров модного дома Prada Патрицио Бертелли, миллиардеру Массимо Моратти и другим, передает «24KZ».

Аферисты от имени политика просили предпринимателей перевести около миллиона евро на счета в иностранных банках. Средства якобы были нужны для выкупа итальянских журналистов на Ближнем Востоке. По данным агентства, как минимум одна жертва перевела мошенникам миллион евро. Власти ведут расследование.