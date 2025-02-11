Драка обезьян оставила без света 22 млн жителей Шри-Ланки

На Шри-Ланке произошел масштабный блэкаут. Вся страна осталась без электричества на несколько часов. Причиной аварии стала драка обезьян на одной из подстанций, передает «24KZ».

В ходе стычки животные повредили сетевой трансформатор, вызвав дисбаланс в энергосистеме. Подобные инциденты в стране случаются нередко, поскольку макаки и лангуры живут рядом с населенными пунктами и часто заходят в города в поисках еды. Они забираются на объекты инфраструктуры, используя линии электропередачи, столбы и заборы, что нередко приводит к авариям.

По словам министра энергетики, отключение света вызвало также перебои с подачей воды. Восстановление системы заняло около пяти часов. В первую очередь электричество подали в больницы и на водоочистительные станции.