Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в 32 штатах США

С начала этого года в США зафиксировали 124 новых случая заражения птичьим гриппом у животных. Инфекция распространилась в 32-х штатах. Больше всего эпизодов приходятся на Аризону, Арканзас и Калифорнию, передает «24KZ».

Птичий грипп в США поражает не только домашнюю птицу, но и крупный рогатый скот. С января инфекцией заразились свыше 120 животных в половине штатов страны. По данным Министерства сельского хозяйства, основными переносчиками заболевания являются дикие перелетные птицы. Вирус передаётся несколькими путями: напрямую от больных пернатых, загрязненные поверхности или зараженные продукты питания и воду. За последние 3 года общее число инфицированных животных в штатах превысило 140 миллионов.

Томас Душински, директор школы общественного здравоохранения при Индианском университете:

– С марта прошлого года птичьим гриппом в США заразились 67 человек. Вирус чаще всего встречается у домашних птиц. Однако проблема в том, что теперь он начал передаваться и другим животным, а также людям, которые с ними контактируют.

На фоне ситуации под угрозой оказалась крупнейшая птицеводческая отрасль страны. Фермеры уничтожают миллионы кур, чтобы остановить распространение вируса. Как результат, резко взлетели цены на яйца. В некоторых штатах средняя стоимость за упаковку выросла более чем в два раза и составляет около $7. В мегаполисах цена достигла 12 долларов, посчитала частная исследовательская группа. В магазинах и кафе даже установили лимит на покупку продукта – не более двух коробок в одни руки. Свое негодование по этому поводу выражают и покупатели.

Брук Джонс, покупательница:

– Уже с октября прошлого года мы не можем купить яйца. Только вчера мы обошли несколько супермаркетов и практически везде увидели пустые полки. Если где-то они и есть, то цены на них слишком завышены.

За 3 года в США в связи со вспышкой птичьего гриппа уничтожили около 82 миллионов птиц. Причина распространения вируса пока не известна. Власти советуют жителям вакцинироваться, не употреблять сырое молоко, избегать контакта с животными и часто мыть руки.

Автор: Райхан Серикова