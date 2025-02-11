Красочный танцевальный фестиваль стартовал в Перу

На юге Перу стартовал ежегодный красочный фестиваль. Тысячи танцоров прошли маршем по главным улицам живописного города Пуно, передает «24KZ».

Танцоры одеваются в костюмы злых духов и демонов, что, согласно поверью, должно отпугнуть все зло и обеспечить благополучие людям в новом году.

Отметим, что фестиваль в Перу внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Чтобы посмотреть на него туда приезжают тысячи туристов. Мероприятие продлится несколько дней, всего за это время в нем примут участие около 40 тысяч музыкантов и танцоров.