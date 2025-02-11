Заболеваемость диабетом в Великобритании достигла рекорда

Число людей, страдающих сахарным диабетом, за прошлый год достигло рекордного уровня в Великобритании – больше 4,5 миллионов человек. Ещё свыше 6 миллионов имеют преддиабетную стадию, передает «24KZ». За последние 30 лет количество больных этим эндокринным заболеванием в мире выросло в четыре раза. Данные представили в исследовании Всемирной организации здравоохранения.

Каждый пятый взрослый британец имеет диабет или преддиабет. Первый диагноз – хроническое заболевание. Оно характеризуется стойким повышением уровня сахара в крови, который организм не может переработать. Второе заключение врачи ставят, когда уровень глюкозы выше нормы, но находится в пределах допустимых значений. Согласно докладу организации Diabetes UK за прошлый год в Великобритании зарегистрировали 4 миллиона 600 тысяч случаев сахарного диабета, что на 200 тысяч больше по сравнению с 2023. Исследователи называют тенденцию «скрытым кризисом здравоохранения», поскольку больше миллиона местных жителей вне официальной статистики и могут даже не подозревать об имеющемся недуге. В докладе говорится, что преддиабетическое состояние является обратимым, однако если ничего не предпринять, то преддиабет почти всегда переходит в диабет 2 типа.

Колетт Маршалл, исполнительный директор Diabetes UK:

– Необходимо приложить больше усилий, чтобы найти те миллионы людей, которые страдают диабетом II типа или преддиабетом, но не знают об этом. Чем быстрее мы сможем найти и обеспечить им необходимую помощь, тем больше вреда мы сможем предотвратить. Миллионы людей, живущих со всеми типами диабета, должны получать более качественную помощь, чтобы жить полноценной жизнью и не подвергаться риску развития разрушительных осложнений.

Исследователи выделяют две основные формы диабета. I тип относится к тем случаям, когда иммунная система организма атакует собственные клетки поджелудочной железы, вырабатывающие гормон под названием инсулин. Он отвечает за обмен углеводов. А диабет II типа – это заболевание, когда инсулин вырабатывается в достаточном количестве, но организм не может его эффективно использовать. Примерно 90% выявленных случаев относится ко второму типу, а главным фактором риска для его возникновения являются наследственность, ожирение и малоподвижный образ жизни. Болезнь вызывает слепоту, почечную недостаточность, сердечные приступы, инсульты и, в крайнем случае, может привести к потере нижних конечностей.

ЧИСЛО БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ В МИРЕ ВЫРОСЛО В ЧЕТЫРЕ РАЗА ЗА 30 ЛЕТ – ВОЗ

Рост заболеваемости диабетом в Великобритании отражает тенденции в Европе и мире. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, число больных диабетом в мире выросло в четыре раза за последние 30 лет. 198 миллионов в 1990-м году и 828 миллионов в 2022-м. Разница – 630 миллионов человек. В процентном соотношении доля среди взрослого населения возросла с 7 до 14%. Среди лидеров антирейтинга Индия, Китай, США, Пакистан, Индонезия и Бразилия. Так, в Соединённых Штатах Америки за последние 4 года увеличился спрос на лекарства от диабета среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Около 15 миллионов американских детей страдают от избыточного веса и сахарного диабета второго типа. По данным Национального центра статистики здравоохранения страны, почти 40% жителей Штатов страдают от лишнего веса. Люди прибегают к легким методам лечения. Зачастую становятся жертвами препаратов от похудения. В аптеках такие лекарства чаще всего продают без рецепта. В течение последнего года врачи начали внимательно наблюдать за побочными эффектами от приёма медикаментов.

Джойс Ли, педиатр Мичиганского университета:

– Мы выяснили, что в период с 2020-й по 2023-й годы количество лекарств, проданных детям и подросткам в США, увеличилось на 594%. В течение года мы наблюдали за детьми, которые употребляют данные препараты, чтобы выяснить, есть ли у них побочные эффекты. Особых изменений не было. Мне кажется, одного года недостаточно, чтобы понять, насколько это опасно. Мы можем сказать точный ответ только после длительного наблюдения.

В Китае же насчитывается 140 миллионов больных сахарным диабетом. Из них около 40 миллионов зависимы от пожизненных инъекций инсулина. Больше половины пациентов в возрастной группе от 30 лет по всему миру не получают необходимого лечения от этой болезни. Самый слабый охват наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода.

За последнее десятилетие было одобрено более 40 новых лекарственных препаратов и инъекций для лечения диабета. К 2026 году мировой рынок лекарств от диабета достигнет 68 миллиардов евро. Такие данные приводятся в отчете индийской консалтинговой компании Fortune Business Insight. В мире исследователи размышляют о микрочипах, которые могут диагностировать диабет 1 типа до появления симптомов, а также о нанороботах, которые могут замерять уровень глюкозы, путешествуя по кровотоку. А в качестве лучшей профилактики диабета врачи рекомендуют проходить скрининг, придерживаться здорового питания, поддерживать регулярную физическую активность, а также отказаться от вредных привычек.

Автор: Тамерлан Ким