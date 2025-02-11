ХАМАС объявил о приостановке освобождения израильских заложников. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление представителя движения ХАМАС. Группировка обвинила Израиль в нарушениях условий соглашения о прекращении огня, передает «24KZ».

В частности, задержке возвращения жителей в северную часть сектора Газа, ударах по территории анклава и блокировке поставок гуманитарной помощи. Кроме того, ХАМАС требует выплат компенсаций за предполагаемые нарушения режима прекращения огня.

Напомним, соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу 19 января. В рамках первого этапа 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на 1900 палестинских заключенных. Новый раунд освобождения заложников был запланирован на 15 февраля.