Италия готовится к проведению зимних Олимпийских игр-2026

В одном из самых известных горнолыжных курортов Италии – Кортине-д'Ампеццо – началась подготовка к XXV зимним Олимпийским играм. Сейчас там идет строительство новой бобслейной трассы, передает «24KZ». Стоимость проекта составляет 118 миллионов евро. Однако за год до главного спортивного состязания организаторы столкнулись с серьезнейшей проблемой – отсутствием снега.

Умиротворяющую тишину горнолыжного курорта Кортина-д'Ампеццо нарушает шум строительной техники. Работы тут идут почти круглосуточно. Новую санно-бобслейную трассу необходимо возвести в рекордные сроки. Уже в марте спортсмены проведут там серию тестовых заездов. Они необходимы для того, чтобы доказать безопасность объекта и получить сертификат Международного олимпийского комитета.

Джанлука Лоренци, мэр города Кортина-д'Ампеццо:

– У нас на руках есть все необходимые расчеты, которые подготовили технические специалисты. По их данным, проблем в ходе строительства трассы не будет. Работы мы проводим в несколько этапов. Один самых важных – прокладка коммуникаций. Весь объем необходимо завершить в сжатые сроки.

Спортивный объект строят на месте старой трассы Эудженио Монти. Она была возведена специально для проведения зимних Олимпийских игр 1956 года. Около 17 лет спуск находился в запустении, поэтому работы начаты практически с нуля. Строителям предстоит не только проложить новые коммуникации, но и полностью демонтировать устаревший спуск. Его сносят по частям, чтобы попытаться максимально сохранить большой лес недалеко от прилегающих населенных пунктов. Ориентировочная стоимость проекта составляет 118 миллионов евро.

Дороговизна – не единственная проблема, с которой столкнулись организаторы. Проведение международных соревнований могут подпортить последствия изменения климата. В последние несколько лет горнолыжные курорты Италии страдают от острой нехватки снега. По данным итальянской ассоциации защитников окружающей среды Legambiente, около 90% горнолыжных трасс страны используют искусственный снег. Чтобы обеспечить идеальное состояние трасс в регионе будут использовать такие аппараты. В сутки один способен производить до 3 тысяч кубических метров снега.

Неманья Дого, исполнительный менеджер компании по производству оборудования для оснежения:

– Нам придется проделать большую работу. Наши трассы очень отличаются от тех, что находятся в других странах. Почти везде используется искусственный снег. Это также довольно дорогостоящий процесс. При его производстве расходуется много электричества и воды.

В центре внимания всего спортивного мира Италия окажется уже в следующем году. Зимняя Олимпиада 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля. Ориентировочная стоимость билета будет начинаться с 260 евро (почти 140 тысяч тенге). А самый дорогой билет официально обойдётся почти в миллион 90 тысяч тенге.

Автор: Асель Абдыкалыкова