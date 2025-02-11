Два самолёта столкнулись в США: есть жертвы

Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скотдейл, штата Аризона. Об этом сообщает ABC. Лайнер Bombardier Learjet выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после приземления и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100, передает «24KZ».

Борт стоял на частной территории. По предварительным данным, которую озвучили в местных СМИ со ссылкой на полицию, причиной катастрофы мог стать технический отказ системы шасси. Федеральное управление гражданской авиации США ведёт расследование инцидента.