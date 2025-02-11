В Турции начали готовиться к цунами

Жителей Турции предупредили об угрозе цунами из-за продолжающейся сейсмической активности в Эгейском море. Для оповещения населения в провинциях Измир, Айдын и Мугла власти запустили мобильные системы сирен, экстренные службы работают в усиленном режиме, передает «24KZ».

Подземные толчки зафиксированы между островами Санторини и Аморгос. Всего с конца января на архипелаге произошло более шести с половиной тысяч землетрясений. Жителям прибрежных районов рекомендуют быть внимательными к официальным сообщениям и следовать указаниям местных властей.