Трамп пригрозил отменить перемирие в Газе из-за отказа освободить заложников

Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить режим прекращения огня в секторе Газа. Сделка, по словам политика, будет аннулирована, если ХАМАС не освободит всех оставшихся израильских заложников в эту субботу, передает «24KZ».

Он добавил, что не выполнение условий соглашения повлечет за собой тяжелые последствия. Обмен пленными между ХАМАС и Израилем был намечен на 15 февраля. Ранее представители группировки объявили о приостановке освобождения новой группы пленников. ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий перемирия. В ответ министр обороны Израиля распорядился привести Армию обороны Израиля в состояние повышенной боевой готовности.