Рынок труда в странах ЕС испытывает нехватку квалифицированных специалистов

В последние годы рынок труда в странах ЕС испытывает острую нехватку квалифицированных специалистов и разнорабочих. Основная причина – старение населения. Но если в одних странах из-за низкого роста экономики не так много вакансий, то в Германии, Греции или, например, Литве, наблюдается рост спроса на рабочую силу, передает «24KZ».

Жанат Эрнст, корреспондент:

– По данным Европейского статагентства, число вакансий в Бельгии снизилось с исторического максимума 2022 года в 214 тысяч до 176 тысяч в конце прошлого года. Во Франции в аналогичный период число свободных рабочих мест сократилось с показателя с 398 тысяч в марте 2023 года до 221 тысячи в декабре 2024. Аналитики связывают это с низкими темпами экономического роста и демографическими факторами.

В одной из самых сильных экономик Европы – Германии ситуация на рынке труда выглядит лучше. В этом году в стране ожидается появление свыше 700 тысяч вакансий в самых различных сферах. Только на квалифицированных рабочих спрос составит 90 тысяч человек в год. Ключевые сферы включают технологии, инженерное дело, медицину, финансы, продажи, гостиничный бизнес и промышленность. О новых возможностях, которые открывает рост рынка труда, рассказала и глава Европейского центробанка Кристин Лагард, представляя ежегодный отчет.

Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка:

– Опросы показывают, что производство в странах Еврозоны продолжает сокращаться, но деятельность в сфере услуг расширяется, и условия для восстановления экономики остаются в силе. Солидный рынок труда и более высокие доходы должны укрепить доверие потребителей. Более доступные банковские кредиты должны со временем увеличить потребление и инвестиции.

Греция также столкнулась с большим недостатком рабочих рук. Для поддержки экономики требуется 300 тысяч специалистов. Дефицит кадров испытывают сферы туризма и IT, не хватает представителей рабочих строительных профессий и промышленного производства. В Литве остро не хватает рабочих специалистов, включая сварщиков, конструкторов, операторов машин, дальнобойщиков, строителей, слесарей и грузчиков.

Жанат Эрнст, корреспондент:

– По данным соцопросов, поколение европейцев, родившееся в период с конца 90-х – до 2010 годов, при выборе работы ставит во главу угла баланс между профессиональной и личной жизнью, гибкий график и комфортное место. Среди других приоритетов – прозрачность в заработной плате, карьерный рост и строгое выполнение соцобязательств, а также корпоративная культура и обратная связь работодателей.

Авторы: Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов