11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке

11 февраля в мире отмечают Международный день женщин и девочек в науке, передаёт «24KZ».

Дата утверждена Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году для содействия равному участию женщин в развитии науки, технологии, инженерии и математики.

Ежегодно на протяжении десяти лет в этот день ЮНЕСКО выбирает тему для обсуждения гендерного равенства в науке. К слову, всего 30% исследователей в мире — женщины. Число поступающих в вузы растёт, но лишь немногие представительницы достигают уровня, необходимого для занятия научно-исследовательской деятельностью.

Женщины-исследователи, в основном, работают в государственном секторе и образовании.