200 компаний перешли на четырёхдневную рабочую неделю в Великобритании

В Великобритании официально ввели четырехдневную рабочую неделю. Пока на такой режим перешли только 200 организаций. Совсем скоро и японские госслужащие будут работать только 4 дня в неделю, передает «24KZ».

Четырехдневную рабочую неделю официально ввели в Великобритании. Пока на такой график перешли 200 компаний. Новые правила затронули только три профессиональные группы: маркетологов, IT-специалистов и работников благотворительных организаций. При этом персонал не потерял в доходе, уточняет газета The Guardian. По словам директоров компаний, пятидневка – это пережиток прошлого. А новый график позволяет людям жить счастливой и полноценной жизнью. Согласно исследованию местной компании Spark Market Research, за подобную инициативу в основном выступают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

В ИСПАНИИ ПЛАНИРУЮТ СОКРАТИТЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ НА ПОЛЧАСА

Власти Испании планируют сократить рабочую неделю на 2,5 часа. Теперь люди будут работать 37,5 часов в неделю. При этом на зарплате сотрудников меры никак не отразятся. В правительстве считают, что такой график поможет снизить количество прогулов, и тем самым повысит производительность труда работников. Реформа находится на рассмотрении парламента. Если ее утвердят, на сокращенную неделю перейдут свыше 12 миллионов человек.

ГОССЛУЖАЩИЕ ТОКИО ПЕРЕЙДУТ НА ЧЕТЫРЁХДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

Четырехдневную рабочую неделю планируют ввести и в Токио. Новые правила должны вступить в силу в апреле этого года. Мера затронет порядка 170 тысяч государственных служащих с полным сохранением заработной платы. Сотрудникам, у которых есть дети, разрешат работать на два часа в день меньше, чтобы больше времени уделять семье. Таким образом, власти надеются повысить уровень рождаемости в стране. Молодые люди не спешат вступать в брак из-за растущей стоимости жилья, его аренды, образования и крупных трат по уходу за ребёнком. По данным статистики, за первую половину прошлого года в стране на свет появились 350 тысяч новорожденных. Это показатель самый низкий за всю историю наблюдений. Другой причиной демографического кризиса эксперты называют жесткую трудовую этику. Культура переработки в стране зачастую доводит работников до так называемого кароси – смерти от переутомления.

Автор: Райхан Серикова