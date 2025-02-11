США вводят 25% пошлины на импорт стали и алюминия

США вводят 25-процентную пошлину на импорт стали и алюминия, передаёт «24KZ».

Новые тарифы коснутся всех стран без исключения, в том числе Канаду и Мексику — крупнейших поставщиков этих металлов в страну, сообщает Bloomberg.

Мера, по мнению американских властей, позволит создать больше рабочих мест, открыть новые предприятия и сократить торговый дефицит в стране. Указ президента страны Дональда Трампа вступит в силу 12 марта. Также сообщается, что в ближайшее время политик может наложить дополнительные тарифы на иностранные лекарства и компьютерные чипы.

Напомним, ранее Вашингтон ввёл пошлины на товары из Китая в размере 10%, а также 25% налог на продукцию из Канады и Мексики. Трамп мотивировал решение тем, что эти страны не хотят положить конец торговле нелегальными наркотиками и контрабанде оружия.