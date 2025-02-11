Женщины в науке: великие изобретения, изменившие мир

По данным ЮНЕСКО, женщины составляют лишь треть от общего количества учёных в мире. А с момента учреждения Нобелевской премии в области науки в 1901 году они получили всего 3% наград. Тем не менее представительницы прекрасного пола продолжают изобретать удивительные вещи, которые становятся неотъемлемой частью жизни людей, передаёт корреспондент «24KZ».

Американка Грейс Хоппер разработала первый компилятор для языка программирования. С его помощью стало возможно переводить словесные инструкции в цифровой код, который мог бы считывать компьютерный процессор. Это помогло ускорить процесс программирования, в корне изменив принцип работы компьютеров.

Работа американского доктора Ширли Энн Джексон в 1970-е годы привела к появлению двух телефонных услуг: системы определения номера вызывающего абонента и уведомления о поступлении входящего звонка. Её инновационные открытия в области телекоммуникаций привели в дальнейшем к разработке портативного факс-модема, оптического волокна и солнечных батарей.

Американская владелица ранчо Мэри Андерсон в 1903 году получила свой первый патент на наружный стеклоочиститель, или, проще говоря, автомобильные дворники. Это было устройство в виде резиновой лопатки, которое можно было приводить в движение из салона автомобиля. Изобретение не понравилось производителям машин: они сочли, что движение дворников будет отвлекать водителей от дороги. За разработку, которая позже стала неотъемлемой частью любого автомобиля, Андерсон так ничего и не получила.

Пуэрториканская учёная Ольга Гонзалес-Санабрия изобрела батарею для космической станции. Водородно-никелевая батарея с долгим сроком службы сыграла ключевую роль в снабжении энергией МКС.

Американка Джозефина Кокрейн любила устраивать роскошные вечеринки в собственном особняке. Она мечтала об устройстве, которое сможет мыть посуду быстрее и аккуратнее, чем её прислуга. Джозефина построила первую автоматическую посудомоечную машину с использованием давления воды. В медном баке вращалось колесо, приводимое в движение мотором.

В ответ на растущий уровень преступности в Америке в 1960-х годах и неспособность полиции быстро приезжать по вызову Мэри Ван Бриттан Браун и её муж Альберт разработали первое устройство для охраны дома. Это был сложный и перегруженный деталями механизм: камера приводилась в движение мотором и двигалась вверх-вниз по двери, чтобы заглянуть в дверной глазок. Информация отображалась на экране в спальне у изобретательницы, а монитор был оснащён кнопкой сигнала тревоги.

Американская изобретательница Энн Цукамото в 1991 году получила патент на технологию выделения стволовых клеток. Её вклад в изучение процессов кровеносной системы у пациентов с раковыми заболеваниями, возможно, поможет в изобретении лекарства от рака. Сегодня на счету Цукамото уже семь патентов, и она продолжает заниматься исследованием роста стволовых клеток.

Американский химик Стефани Лумза Кволек известна изобретением кевлара — лёгкого волокна, которое используют для изготовления бронежилетов и защитного снаряжения. С момента открытия в 1965 году кевлар, который в пять раз прочнее стали, помог спасти жизни миллионов людей по всему миру, и его продолжают использовать ежедневно.

Автор: Айсулу Махмутова.