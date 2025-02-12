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Toyota отзывает 106 тысяч автомобилей в США

  • 12.02.2025, 09:01
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Японский автоконцерн Toyota отзывает 106 тысяч внедорожников в США из-за утечки тормозной жидкости. Об этом компания заявила на своём официальном сайте, передает «24KZ».

Техническая неполадка может стать причиной снижения эффективности торможения и спровоцировать ДТП на дорогах.

Под отзыв, в частности, попали модели Tacoma, выпущенные с прошлого года. Компания предлагает владельцам этих автомобилей обратиться в дилерские центры для бесплатной замены неисправных комплектующих.

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