Масштабный фестиваль фонарей проходит в Гуанчжоу

В Гуанчжоу проходит фестиваль фонарей, посвященный празднованию китайского Нового года, сообщает «24KZ». По этому случаю организаторы масштабного мероприятия представили больше 200 световых инсталляций.

Грандиозный фестиваль фонарей в Гуанчжоу собрал сотни посетителей по случаю празднования китайского Нового года. В этот день принято устраивать народные представления: танцы, кукольные спектакли и оперные выступления. А вечером зажигаются тысячи декоративных фонариков, которые создают завораживающее зрелище. Конструкции причудливых форм и большие фигуры мифических существ превращают фестиваль в настоящий сказочный мир.

Хуанг, посетитель фестиваля фонарей:

- Это действительно лучший фестиваль фонарей, который я когда-либо видел в своей жизни. Он уникален своими масштабом и эффектами, отражает много элементов китайской культуры. Например, громкие звуки гонга и барабанов, как мне кажется, хорошо передают атмосферу Нового года.

Фестиваль фонарей проходит в Гуанчжоу с 22 января по 30 марта. Развлекательная программа сопровождается световым шоу. Всего в этом году в китайской провинции представлено 218 ярких инсталляций. Некоторые достигают 18 метров в высоту.

Чэнь, посетительница фестиваля фонарей:

- Я приехала сюда, чтобы посмотреть именно на фигуры богини цветов и короля обезьян. В реальности эти объекты выглядят точь-в-точь как на видео, но увидеть их вживую всё равно было очень впечатляюще.

Китайский Новый год – один из самых масштабных праздников в Азии. Его широко отмечают не только в Китае, но и в Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме и на Филиппинах. Торжества длятся более двух недель. Одним из ярких элементов праздника являются костюмы, символизирующие животное Нового года. В 2025-м этим символом стала зелёная деревянная змея.

Автор: Сандугаш Байгуаныш.