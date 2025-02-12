Google переименовала Мексиканский залив в Американский

В сервисе Google Maps название Мексиканского залива изменилось на Американский, но только для пользователей из США, сообщает «24KZ».

За пределами страны отображаются оба наименования, новое – приводится в скобках. При этом на территории Мексики в сервисе ничего не поменялось. Информацию подтвердили представители компании.

26 января президент США Дональд Трамп официально переименовал Мексиканский залив в Американский. Ведомства уже начали обновлять государственную номенклатуру в системе географических названий.

Между тем Мексика активно защищает право на сохранение исторического названия, отмечая его значимость для мировой истории и мореплавания. Президент страны Клаудия Шейнбаум в своем интервью CNN заявила, что ничего менять не собирается, а нововведение актуально только для США.

В ООН отметили, что одно государство не может переименовывать географические объекты в одностороннем порядке.