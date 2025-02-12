Робота-собаку ввели в эксплуатацию пожарные в Китае

Пожарные в китайской провинции Хунань впервые ввели в эксплуатацию робота-собаку, сообщает «24KZ». Его длина – около метра, а вес – 56 килограммов.

Умная машина умеет работать при экстремальных температурах – от минус 20 до плюс 55 градусов Цельсия. Она может перемещаться по любой местности и обходить препятствия. Робот оснащен специальными датчиками и камерой. С их помощью он сканирует обстановку, определяет уровень задымленности, а также наличие в воздухе вредных веществ или газов, после чего передает данные спасателям в режиме реального времени.

Четвероногого помощника также отправляют на аварийно-спасательные миссии, полицейские патрули и проверку систем электроснабжения. Использование робота – шанс сделать такие операции безопаснее, отмечают специалисты.