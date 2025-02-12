Трамп запретил в госструктурах бумажные соломинки

Президент США Дональд Трамп запретил использовать бумажные трубочки для питья во всех госучреждениях страны, сообщает «24KZ».

По словам политика, соломинки содержат много химикатов, неудобны и быстро размокают. А их производство несет даже больший вред окружающей среде, чем пластик.

В прошлом году экс-глава государства Джо Байден подписал указ о сокращении использования изделий из одноразового пластика в госучреждениях. Трамп неоднократно критиковал эту политику, называя её «нерациональной». По его мнению, бумажные трубочки – неудачная альтернатива, ведь их часто упаковывают в пластик, что подрывает аргументы об их экологичности.