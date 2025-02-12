Десятки грузовиков с гумпомощью не могут попасть в сектор Газа

Десятки грузовиков с гумпомощью для жителей сектора Газа задержаны на контрольно-пропускном пункте «Рафах», передает «24KZ». На территорию анклава их не пропускают из-за сохраняющейся политической напряженности между Израилем и ХАМАС.

Некоторые большегрузы вынуждены возвращаться, простояв на границе несколько дней. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее представители ХАМАС объявили о приостановке освобождения израильских заложников, обвинив Израиль в нарушении условий соглашения о перемирии. Новый раунд обмена пленными был запланирован на 15 февраля. В ответ израильские власти пригрозили возобновлением боевых действий в секторе Газа.