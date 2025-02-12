Китай – мировой лидер по внедрению ВИЭ

Китай – мировой лидер по внедрению установок возобновляемой энергии. В Поднебесной активно инвестируют в гидро-, солнечные и ветровые электростанции, сообщает «24KZ».

Согласно отчету Global Energy Monitor, общий объем строящихся объектов в стране составляет 340 гигаватт, что почти в два раза превышает аналогичные показатели остальных государств вместе взятых. С помощью повсеместного внедрения солнечных станций и ветровых турбин Китаю удалось сократить выбросы углекислого газа на 2 млрд 260 млн тонн.

Также активно развивают и инвестируют в зеленую энергию Германия, США, Дания, Исландия и Бразилия. Согласно отчету Международного энергетического агентства, на сегодня альтернативные источники энергии обеспечивают около 30% мирового потребления электричества.

Эксперты прогнозируют, что к концу десятилетия мощности возобновляемой энергетики вырастут почти в 3 раза, причем 95% придется на солнечные и ветряные установки. Масштабнее других развиваться будет солнечная энергетика, благодаря растущей экономической выгоде.