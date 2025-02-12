Наводнения в Боливии унесли жизни 24 человек

По меньшей мере 24 человека погибли в результате мощных наводнений в Боливии, передает «24KZ». Еще один – пропал без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Сильнее всего от удара стихии пострадал регион Ла-Пас. Сотни семей там остались без крова. Жителей эвакуировали во временные убежища.

Очевидцы публикуют кадры, на которых люди по колено в воде пробираются по улицам города. Боливийская метеорологическая служба объявила оранжевое предупреждение. Оно будет действовать до конца следующей недели.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Боливии продлятся до марта.