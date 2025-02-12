Индия – лидер антирейтинга по количеству пищевых отравлений в мире

Ежегодно в мире фиксируют более 600 млн случаев отравления испорченными продуктами, сообщает «24KZ». Они содержат бактерии, вирусы, кишечных паразитов и химикаты.

Ежегодно в мире регистрируется около 600 млн случаев пищевого отравления. Сотни тысяч человек погибают. Чаще всего отравления происходят в регионах с жарким и влажным климатом. Так, по данным исследования портала Health News, Индия занимает первую строчку в списке стран, где путешественники наиболее подвержены риску пищевых отравлений. Причиной становятся такие бактерии, как сальмонелла, дизентерийная амеба и кишечная палочка. Они появляются в еде из-за неправильного хранения и недостаточной термической обработки мяса.

В Кыргызстане хотят увеличить штрафы для объектов общепита в случае отравления

Власти Кыргызстана предложили увеличить штрафы для кафе и ресторанов в случае пищевого отравления клиентов. Так, для физических лиц он составит 50 тысяч сомов, для юридических – 100 тысяч, что составляет более полумиллиона тенге.

Законопроект должен помочь обеспечить соблюдение санитарных норм при хранении и обработке продуктов питания.

Всего за первое полугодие 2024 года в стране зарегистрировано более 70 случаев, почти все они связаны с объектами общественного питания, торговли и пищевой промышленности.

Более 500 тысяч тонн продовольствия могут испортиться из-за блокировки поставок США

Свыше 500 тысяч тонн продовольствия оказались под угрозой порчи из-за временной приостановки США поставок для беднейших стран. Накануне эти ограничения были сняты, однако продукты уже могли прийти в негодность. Кроме того, их хранение в портах потребовало дополнительного финансирования.

Помощь от США на покупку еды и товаров первой необходимости должны были получить жители Судана и сектора Газа. Поставки продовольствия временно прекратились, как и финансирование волонтерских общественных кухонь.

Автор: Асель Абдыкалыкова.