24 человека погибли в результате наводнения в Боливии

24 человека погибли в результате мощных наводнений в Боливии, еще один пропал без вести. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на местные власти. Сильнее всего от удара стихии пострадал регион Ла-Пас. Сотни семей там остались без крова, передает «24KZ».

Жителей эвакуировали во временные убежища. Очевидцы публикуют кадры, на которых люди по колено в воде пробираются по улицам города. Боливийская метеорологическая служба объявила оранжевое предупреждение. Оно будет действовать до конца следующей недели. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Боливии продлятся до марта.