Трамп провёл телефонный разговор с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил в соцсети TrueSocial, передает «24KZ».

Политик отметил, что они обсудили ситуацию в Украине, Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект, курс доллара и другие темы. Как сообщает CNN, оба президента беседовали почти полтора часа. За это время они договорились о личной встрече.

Почти сразу после этого Трамп позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пост об итогах разговора разместил у себя в Telegram-канале украинский лидер. По его словам, они обсудили возможности достижения мира, а также готовность работать вместе на уровне команд. Зеленский добавил, что договорился с Трампом о дальнейших контактах и встречах. На фоне телефонных дискуссий политиков вырос индекс ряда российских компаний. Так, акции Сбербанка подскочили больше чем на 4%, а «Газпром» – на 7,5%, сообщают РИА новости.