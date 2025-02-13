Forbes опубликовал список самых востребованных профессий в мире

Список самых востребованных профессий в мире возглавляют медицинские работники, IT-специалисты, инженеры и эксперты в финансовой сфере. Такие данные представил Forbes, передаёт корреспондент «24KZ».

Работодатели в этих сферах предлагают сотрудникам высокую оплату труда, карьерный рост и дополнительные бонусы. При этом спрос на ту или иную профессию может отличаться в зависимости от региона и локальных особенностей рынка.

Самыми перспективными профессиями на глобальном рынке труда признаны аналитики по исследованию рынка, HR-специалисты, психологи и водители большегрузных авто. Рейтинг подготовил Forbes на основе опросов компаний в разных странах мира. Несмотря на быстрое развитие ИИ и специальностей, связанных с ними, по мнению экспертов, кадры в логистике и здравоохранении остаются приоритетными, так как автоматизированные процессы не способны полностью заменить человека.

МЕДИКИ ВОЗГЛАВЛЯЮТ СПИСОК САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ В США

Одна из самых востребованных профессий в США — практикующая медицинская сестра. Это специалист продвинутой практики, которая может самостоятельно принимать пациентов, проводить диагностику и назначать лекарства. Их заработная плата варьируется в зависимости от штата и уровня квалификации.

Например, в штате Калифорния она может превышать 113 тысяч долларов в год. Несмотря на хорошие условия, по данным CBS News, в 2024 году в США не хватало 250 тысяч специалистов этого профиля.

По прогнозам международного консалтингового центра McKinsey, уже к 2026 году нехватка может увеличиться еще на 20%. Эксперты связывают это с растущим уровнем хронических заболеваний.

В БРАЗИЛИИ РАСТЁТ СПРОС НА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Специалисты по кибербезопасности и аналитики данных — самые популярные на рынке труда в Бразилии. Тенденция связана с переходом крупных компаний страны на цифровые технологии. В связи с этим на рынке труда появляется всё больше вакансий в сфере IT. Работодатели готовы платить им до 5 тысяч долларов в месяц. Еще больше ценятся так называемые Prompt-инженеры — это люди, которые разрабатывают и совершенствуют модели искусственного интеллекта. Их заработная плата достигает 6 тысяч долларов в месяц.

НА РЫНКЕ ТРУДА ЯПОНИИ ПОПУЛЯРНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

В 2025 году на рынке труда Японии востребованы специалисты по управлению финансовыми рисками. Рейтинг на основе опроса предприятий составила международная консалтинговая компания Morgan McKinley.

Работник должен уметь разрабатывать стратегии для избежания финансовых убытков бизнеса. Профессия востребована в коммерческих банках и банках развития, в государственных учреждениях и госкорпорациях, инвестиционных и страховых компаниях. Его средняя заработная плата в год достигает 120 тысяч долларов. Эксперты связывают это с такими факторами, как старение населения. Демографическая ситуация вызывает сокращение рабочей силы, что оказывает дополнительное давление на финансовую систему страны.