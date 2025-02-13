Очки виртуальной реальности применяют в качестве борьбы с травлей во Франции

246 миллионов детей и подростков ежегодно страдают от травли, сообщают в ЮНЕСКО. Единых подходов работы с проблемой буллинга пока нет. Каждая страна реализует свои собственные программы профилактики. Какие новые подходы предлагают эксперты, узнавала корреспондент «24KZ».

Во Франции придумали новый способ борьбы со школьной травлей. Чтобы дать понять, чем страшен буллинг, французы начали использовать очки виртуальной реальности. Их выдают ученикам старших классов. С их помощью учащиеся виртуально смотрят фильм, рассказывающий историю реальной девочки Жюли, против которой развернулась настоящая травля. Видео снято таким образом, что каждый зритель ощущает себя на месте жертвы. Во время просмотра им даётся информация о том, как распознать издевательства и алгоритм действий для жертвы и свидетелей. Один из самых впечатляющих моментов — отсылка к закону. Во Франции за травлю в школе несовершеннолетний агрессор может получить от двух до пяти лет лишения свободы.

ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН ПОДВЕРГАЛАСЬ ТРАВЛЕ В ШКОЛЕ

Четверть россиян сталкивалась с травлей в школе. Причём большей агрессии со стороны сверстников подвергаются мальчики. Такие данные приводят эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения. На фоне проблемы Госдума впервые планирует вписать понятие буллинга в новый законопроект. В нём также появится чёткий алгоритм действий педагогов и администрации. С жертвами будут работать психологи, с обидчиками — комиссия по делам несовершеннолетних. В отношении организаторов травли могут быть введены меры ответственности. Какие именно — пока не известно. В некоторых школах уже появились специальные QR-коды, через которые можно сообщить о травле уполномоченному по правам ребёнка.

В ГРЕЦИИ МОЖНО АНОНИМНО СООБЩАТЬ О СЛУЧАЯХ НАСИЛИЯ В ШКОЛЕ

Каждый третий ребёнок в Греции подвергается издевательствам одноклассников. Такие данные следуют из опроса, проведённого организацией «Smile of the Child». Министерство образования страны решило всерьёз взяться за проблему. Ведомство запустило платформу, через которую ученики и учителя анонимно сообщают о случаях насилия в школе или семье. Также учащимся запрещено пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Это сделали для борьбы с кибербуллингом. Теперь школьникам может грозить исключение за съёмку одноклассников и высмеивание их в интернете.

Автор: Райхан Серикова.