Трамп переговорил по телефону с Путиным

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил в соцсети TruthSocial, передаёт «24KZ».

Политик отметил, что они обсудили ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект, курс доллара и другие темы. Как сообщает CNN, оба президента беседовали почти полтора часа. За это время они договорились о личной встрече.

Дональд Трамп, президент США:

- Я только что долго и очень продуктивно поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь, мы оба согласились, что хотим прекратить миллионы смертей военного конфликта России с Украиной. Мы будем работать над тем, чтобы это закончилось как можно скорее.

Д. ТРАМП ПРОВЁЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С В. ЗЕЛЕНСКИМ

Почти сразу после этого Трамп позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пост об итогах разговора разместил у себя в Telegram-канале украинский лидер. Они обсудили возможности достижения мира, а также готовность работать вместе на уровне команд. Зеленский добавил, что договорился с Трампом о дальнейших контактах и встречах.

Владимир Зеленский, президент Украины:

- У меня был хороший продуктивный разговор с президентом Трампом. Я ценю искренний интерес президента к нашим общим интересам и к тому, как мы можем приблизить окончание военного конфликта. Это была долгая дискуссия. Мы обсудили множество деталей, включая дипломатические, военные и экономические вопросы.