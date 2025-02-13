ООН: на восстановление сектора Газа потребуется $53 млрд

На восстановление сектора Газа необходимо больше 53 млрд долларов, передает «24KZ». Предварительные расчеты подвели в докладе ООН.

Средства в первую очередь направят на строительство домов и административных зданий. Также в первые три года на территории анклава планируют восстановить сектор здравоохранения, промышленные предприятия и торговые объекты.

Между тем на полное восстановление сектора потребуется от 20 до 30 лет. Отметим, что за время вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС в анклаве было разрушено 2/3 жилых домов, медицинских учреждений, школ и другой критически важной инфраструктуры.