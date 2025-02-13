Пожары в Лос-Анджелесе обойдутся страховщикам в $40 млрд

Страховые выплаты пострадавшим от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес обойдутся мировой отрасли страхования почти в 40 млрд долларов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов, передает «24KZ».

При этом возмещение убытков происходит на фоне кризиса в страховом секторе штата Калифорния. Задолго до начала масштабных лесных пожаров в регионе 7 из 12 крупнейших страховых компаний прекратили свою деятельность или приостановили выдачу новых страховых полисов. Решение было обусловлено инфляцией, участившимися стихийными бедствиями и высокими рисками на рынке страхования.

Напомним, разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе вспыхнули 7 января 2025 года. Погибли 29 человек. Огнем уничтожено более 18 тысяч домов и зданий. Сумма экономического ущерба превысила 250 млрд долларов.