В Брюсселе на национальную забастовку вышли 60 тысяч человек

В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ и водомёты против участников акции протеста, сообщает «24KZ».

Объединенные профсоюзы Бельгии организовали забастовку, в которой приняли участие 60 тысяч сотрудников государственного сектора. Они выразили несогласие с непопулярными мерами жёсткой экономии, предложенными новым правительством.

Жанат Эрнст, корреспондент:

- Требования протестующих касаются сохранения заработных плат и социальных льгот работников госсектора, а также пенсионной реформы и преобразований на рынке труда. Общенациональная забастовка блокировала работу школ, больниц, общественного транспорта и железных дорог. Из-за забастовки авиадиспетчеров и других наземных служб аэропорт Брюсселя не принимает и не отправляет рейсы.

Протестующие:

- Это манифестация против принятия мер экономии новой правительственной коалицией. Мы требуем уважения социальных прав, потому что происходит беспрецедентное нападение на сферу труда, и мы хотим более сплоченного общества.

- Мы против новых законов правительства. Мы здесь, чтобы решить множество проблем с нашим будущим и будущим наших детей. Они планируют отнять у нас нормальные пенсии.

Накануне акции протеста правительственная коалиция Бельгии, состоящая из пяти партий под руководством премьер-министра Барта Де Вевера, объявила о необходимости сокращения бюджета на 22 млрд евро. В этой связи власти разрабатывают планы по изменению системы начисления зарплат и социальных выплат для государственных служащих и работников частного сектора.

Протестующие:

- Я работаю директором предприятия торгового сектора, поэтому для меня участие в акции протеста важно. Многие работники торговли пострадают от нового графика рабочего времени – по вечерам, допоздна и в выходные дни. Эта работа может больше не оплачиваться на должном уровне.

- Мы учителя, и хотим будущего для нашей работы. Мы также за то, чтобы наша работа оставалась интересной в финансовом плане и для молодежи, иначе многие из них уйдут в частный сектор. Мы против мер сокращения зарплат для учителей.

Жанат Эрнст, корреспондент:

- Протестующие намерены бастовать до конца дня. Руководство профсоюзов Бельгии уже объявило о том, что они не остановятся. Следующая такая акция протеста запланирована на 31 марта.

Авторы: Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов.