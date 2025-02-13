Цены на нефть упали на фоне переговоров Трампа и Путина

Мировые цены на нефть упали на 2%, сообщает «24KZ». Это произошло после телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и России – Владимира Путина.

В результате фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 74 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Падает в цене и американская смесь WTI стоимостью 71 доллар.

Аналитики считают, что если санкции против России снимут, поставки чёрного золота смогут вернуться к прежнему объёму.

Напомним, накануне оба президента говорили по телефону почти полтора часа. Политики обсудили ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект, курс доллара и другие темы.