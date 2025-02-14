Суды трёх штатов заблокировали указ Трампа по гражданству

Суды трех штатов заблокировали действие указа президента, который накладывал запрет на выдачу американского гражданства по праву рождения, передает «24KZ».

Главный аргумент – директива напрямую противоречит 14-й поправке Конституции США. В Белом доме заявили, что готовы и дальше отстаивать свою позицию.

Напомним, указ об отмене получения гражданства по праву рождения Трамп подписал еще в день инаугурации 20 января. Она является частью его политики по борьбе с нелегальной миграцией.