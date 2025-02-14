Д.Трамп поручил ввести зеркальные пошлины против торговых партнёров США

Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть введение зеркальных пошлин против торговых партнёров США. Это коснётся тех стран, где действуют аналогичные меры на американские товары, сообщает агентство Reuters. В Белом доме пояснили, что этот процесс, может занять как несколько недель, так и месяцев, передает «24KZ».

Накануне Трамп обложил 25% налогом всю импортную сталь и алюминий. По словам президента США, новые тарифы едины для всех государств без исключений. Такими мерами американский лидер хочет защитить производство этих металлов в стране, создать рабочие места и сократить торговый дефицит. Этот шаг со стороны США вызвал колебания в настроениях торговых партнёров. Япония попросила Америку освободить её от новых пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз настаивает на переговорах, в ином случае грозится ввести ответные меры.