Более 100 машин столкнулись из-за метели в Орегоне

Более 100 машин столкнулись на магистрали в американском штате Орегон. Авария произошла на фоне нулевой видимости из-за сильной метели, сообщает агентство Associated Press. Массовое ДТП случилось в 40 километрах от города Портленд. Загорелся один внедорожник, передает «24KZ».

По данным местной полиции, пассажиры смогли из него выбраться. Некоторые люди остаются заблокированными в своих автомобилях. Спасатели ведут поиски. Число пострадавших еще неизвестно.