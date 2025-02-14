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Более 100 машин столкнулись из-за метели в Орегоне

  • 14.02.2025, 09:03
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Более 100 машин столкнулись на магистрали в американском штате Орегон. Авария произошла на фоне нулевой видимости из-за сильной метели, сообщает агентство Associated Press. Массовое ДТП случилось в 40 километрах от города Портленд. Загорелся один внедорожник, передает «24KZ».

По данным местной полиции, пассажиры смогли из него выбраться. Некоторые люди остаются заблокированными в своих автомобилях. Спасатели ведут поиски. Число пострадавших еще неизвестно.

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