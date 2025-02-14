Пекари во Франции востребованы, несмотря на снижение потребления хлеба

Во Франции производство хлеба – одна из тех редких сфер, где нет острой нехватки рабочих рук. Несмотря на довольно сложный рабочий график и не самые высокие зарплаты, профессия пекаря здесь популярна и уважаема. В маленьких булочных производится больше половины хлеба, потребляемого страной, а в целом в секторе трудятся примерно 200 тысяч человек, передает «24KZ».

Восемь часов утра. Для Жана-Луи это практически конец рабочей смены. Пекарем он стал недавно, сменил профессию - раньше он продавал грузовики. Интересно, что сегодня во Франции это стало своего рода тенденцией – разочарованные офисными буднями люди, ищут себя в рабочих профессиях, и нередко выбор падает на булочные.

Жан-Луи Денин, пекарь:

- Прежняя работа мне нравилась меньше. Но также важно то, что я люблю хлеб и люблю работать руками.

Популярность профессии пекаря в стране сильно связана с традицией. В шаговой доступности практически у каждого француза есть булочная, которая сама производит хлеб. Его размеры, вес, состав, как и условия работы производства строго регламентированы законом. Багет – это всегда свежий продукт, вчерашний он на прилавки не попадает, это также нематериальное наследие человечества. Исторически популярная профессия пекаря не сдает позиций отчасти потому, что ее продвижение ведется постоянно. В том числе через различные профессиональные конкурсы - местные и национальные.

Доминик Анрак, президент Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Франции:

- Если вы обладаете смелостью и пришли в эту профессию, то у вас есть все для того, чтобы преуспеть в этой карьере. Вы можете открыть свою компанию, несколько, десяток. Я знаю пекарей, очень успешных, основавших собственные сети булочных. Вы можете выиграть конкурс «Лучший рабочий Франции» и стать звездой. Вы можете путешествовать. Я, к примеру, именно благодаря профессии пекаря в течение года жил и работал в США.

Один из примеров успешной карьеры пекаря – Лоран Бержерон. В тридцать с небольшим лет он возглавляет две собственные булочные в Париже. Секрет привлекательности профессии, говорит он, в осязаемом, вкусном и нужном результате каждодневного труда. Работа в булочной – это также общение. Нередко за прилавком может стоять сам производитель хлеба.

Лоран Бержерон, владелец булочной:

- Сейчас булочные адаптируются, развиваются в соответствии со спросом. Много перекусов. Конечно, основное – это хлеб, специальные виды его, но также мы продаем кофе, готовые блюда, чтобы можно было перекусить на месте. Поэтому все больше булочных с террасами, они нравятся людям.

В последние пять лет число булочных во Франции растет ежегодно. Несмотря на тенденцию к снижению потребления хлеба. Французы переходят от количества к качеству, продолжая обеспечивать пекарей работой, которая, к слову, считается одной из самых стабильных в стране.

Авторы: Алия Сыздыкова, Руслан Омиржан