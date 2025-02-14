ХАМАС продолжит освобождать израильских заложников в рамках соглашения

ХАМАС продолжит выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа, включая обмен пленными, говорится в заявлении движения. Ранее Израиль пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит пленников в полдень субботы, передает «24KZ».

Ближневосточный конфликт уже больше года остаётся центром внимания мирового сообщества. Сейчас в регионе остро стоит вопрос о сохранении временного перемирия.

ХАМАС обязалась освободить заложников согласно графику сделки. Обмен пленниками запланирован на полдень завтрашнего дня. Накануне соглашение о прекращении огня было под угрозой срыва и напряжение сохраняется до сих пор. Дело в том, что группировка отказалась выполнять свои обязанности, обвинив Израиль в нарушениях условий мирного соглашения. Среди них задержки возвращения жителей в северную часть сектора Газа, удары по территории анклава и блокирование некоторых поставок гуманитарной помощи. Кроме того, ХАМАС потребовал выплат компенсаций за предполагаемые нарушения режима перемирия. Израиль поставил ультиматум – освободить заложников или боевые действия возобновятся. Руководство ЦАХАЛ, по данным местных СМИ, отменило увольнительные для военных и приказало усилить ряды армии.

Биньямин Нетаньяху, Премьер-министр Израиля:

– Мы возмущены шокирующим положением наших трех заложников, освобожденных в прошлую субботу. В связи с заявлением ХАМАС о решении нарушить соглашение и не освобождать наших заложников, я приказал военным собрать силы внутри и вокруг сектора Газа. Если ХАМАС не вернет наших людей, режим прекращения огня закончится и военные вернутся к интенсивным боевым действиям до тех пор, пока группировка не будет окончательно уничтожена.

Д. ТРАМП ПРИГРОЗИЛ ХАМАС РЕШИТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

На фоне происходящего президент США пригрозил ХАМАС решительными действиями, если группировка не освободит заложников в эту субботу. Политик ранее предлагал переселить палестинцев из анклава, чтобы заняться местным восстановлением, а позже и вовсе высказал идею прибрести эту территорию для Соединённых Штатов.

21 ЗАЛОЖНИК ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПЛЕНА ХАМАС В ИЗРАИЛЬ В РАМКАХ ПЕРВОГО ЭТАПА МИРНОЙ СДЕЛКИ

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Сделку заключили на 42 дня. В рамках первого этапа 33 израильских заложника должны освободить в обмен на 1900 палестинских заключенных. За три недели на волю вышел 21 человек. Из 12 пленников до сих пор удерживаемых в туннелях газы, живы лишь четверо, 8 числятся погибшими.

ООН: БЛАГОДАРЯ ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ В ГАЗЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ГОЛОДА

В ООН заявляют, что временное перемирие помогло избежать голода на палестинской территории. Израиль должен пропускать 600 грузовиков с гумпомощью в день. С начала перемирия в анклав проехали больше 12 тысяч грузовых машин. Но ситуация остается сложной, местное население нуждается в более крупных объёмах продовольствия, медицины, палатках и укрытиях, также в анклаве высок риск распространения заразных заболеваний.

Йенс Лаерке, представитель управления по координации гуманитарных вопросов ООН:

– ООН смогла значительно расширить масштабы гуманитарных операций, в том числе в сфере поставок продовольствия, медицинских препаратов и жилья, что позволило нам предоставить ряд важнейших услуг нуждающимся людям по всей Газе, а также начать ремонтные работы.

Роландо Гомес, руководитель отдела прессы и внешних связей отделения ООН в Женеве:

– Я процитирую генерального секретаря ООН. Мы должны любой ценой избежать возобновления боевых действий в Газе, которые приведут к огромной трагедии. Я призываю ХАМАС приступить к запланированному освобождению заложников в эту субботу. Обе стороны должны полностью соблюдать свои обязательства по соглашению о прекращении огня и возобновить серьезные переговоры в Дохе по второму этапу.

МИНЗДРАВ ГАЗЫ: С ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА В АНКЛАВЕ ПОГИБЛИ 61 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Напомним, в результате нового витка эскалации конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибли 61700 человек. В их числе 14 тысяч пропавших без вести, сообщают в местном Минздраве. С израильской стороны потери насчитывают свыше тысячи военных и гражданских. По оценке ООН в анклаве разрушено больше 70% всех зданий и на восстановление территорий может уйти не одно десятилетие.

Автор: Темирлан Ким