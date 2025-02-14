В Сальвадоре несовершеннолетних осужденных поместят в тюрьмы для взрослых

В Сальвадоре несовершеннолетние, осуждённые за участие в организованной преступности, будут отбывать наказание в тюрьмах для взрослых, но в отдельных камерах. Такое решение вынес конгресс страны, передаёт «24KZ» со ссылкой на агентство Reuters.

Закон будет распространяться на подростков младше 18 лет, которые состоят в бандах и привлекались к ответственности за убийства, похищения людей и торговлю оружием. Это решение стало частью масштабной кампании по борьбе с бандитизмом, которую ведёт президент Найиб Букеле с 2022 года. По его инициативе в стране построена мега-тюрьма, рассчитанная на 40 тысяч мест. Однако правозащитные организации критикуют закон, заявляя, что заключение подростков в тюрьмы для взрослых может привести к ещё большей криминализации молодёжи.