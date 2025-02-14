Поехать на роды в США: получит ли ребёнок права гражданина Америки

Бессрочный запрет распространяется на всю страну и будет действовать до тех пор, пока идет рассмотрение дела или пока вышестоящая судебная инстанция не отменит его. А это значит, что пока женщины могут рожать в штатах и быть уверенными, что их ребёнок будет обеспечен всеми правами гражданина США, передает «24KZ».

Амирхан – американец. Он родился в штате Иллинойс и получил гражданство США как прописано в 14 поправке Конституции. Как и все граждане США, он имеет право на образование, здравоохранение, социальные льготы. Но ни одним из этих преимуществ молодой человек пока не воспользовался – он живет в Казахстане.

Асель Конысбаева, жительница г. Астаны:

– Ни для кого не секрет, что американское образование имеет силу. Когда ты там обучаешься и получаешь диплом, у тебя больше преимуществ, больше знаний в работе какой либо и по карьерной лестнице. Я думаю, что это самое большое преимущество для моего ребенка.

Об этом Асель, мама Амирхана, знает не понаслышке. Степень магистра она получала как раз в американском вузе в Иллинойсе по программе «Болашак». Сегодня девушка востребована как специалист, а информация в графе образование особенно привлекает работодателей. А Диану, помимо будущего образования сына, привлек в штатах уровень медицины.

Диана Мустафина, жительница г. Астаны:

– Во-первых, мы искали высокий уровень медицины, поэтому выбрали США. Во-вторых, последние месяцы беременности пришлись на зимний период. Решили провести в тёплой Флориде, что позволило нам избежать суровой зимы в Астане. Это была хорошая возможность в тёплых условиях провести время всем вместе с семьёй. Ну и, наконец, получение американского гражданства, которое открывает дополнительные возможности в будущем для ребенка.

В последние годы количество желающих посетить страну по медицинскому туризму стало гораздо больше, подтверждают в американской компании по организации родов. Стандартный пакет за такие услуги стоит от 25 тыс. долларов. Однако 9-летний бизнес Елена Бальмилер может рухнуть в один момент. Трамп подписал указ об отмене гражданства по праву рождения.

Елена Бальмилер, основатель компании по организации родов в США:

– На сегодня этот указ он заблокирован судом. Поэтому мы как бы ожидаем. Технически это очень сложно сделать, потому что это гарантирует Конституция 14 поправка, что любой человек, который родился на территории США, он является гражданином. Плюс ко всему Америка – это страна эмигрантов и это противоречит философии этой страны. Тут как бы большее количество людей приехали из разных стран мира.

На сегодня на противоречивый указ нынешнего президента США в суд подали иски из 22-х штатов. Буквально через несколько дней документ был заблокирован окружным судом, накануне бессрочный запрет на действие указа вынес и федеральный суд. Это только один из пунктов ужесточения миграционной политики в Америке. Сейчас там повсюду идут рейды, незаконных мигрантов выдворяют из страны, в страхе живут и просители политического убежища.

Хосе Муньос, правозащитник:

– Самый большой удар по нашему сообществу – это жизнь в страхе. Знаете, когда сообщества живут в страхе, они не ходят на работу. Они не ходят в школу. В долгосрочной перспективе это влияет не только на сообщества иммигрантов, но и на весь наш город и всю страну в целом, потому что мы полагаемся на труд иммигрантов. У нас есть рост населения. Наши потребители, очень большая часть из которых иммигранты, которые приезжают в США. Поэтому, когда они в страхе , это влияет на всех нас.

Некоторые эксперты предполагают, что все эти запреты могут осложнить выдачу виз. Другими словами, попасть в страну возможностей и осуществить свою американскую мечту станет сложно и довольно долго.

Динара Жанбатырова, корреспондент:

– Рабочую визу в США на 5 лет я получила еще в 2022 году. Около двух недель ушло на сбор документов, еще примерно месяц на ожидание самой визы. Признаюсь, одобрили мне её достаточно быстро и без лишних вопросов. Но осмелюсь предположить, раз в США ужесточает миграционную политику, то правила оформления станут жёстче, как и стоимость самой визы. Очевидно, это приведёт к тому, что там будет некому работать, меньше станет приток мозгов, меньше налогов, а еще появятся проблемы со стареющим населением.

Авторы: Динара Жанбатырова, Арман Акшабаев, Салтанат Уайыс