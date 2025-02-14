Самый низкий уровень рождаемости за 100 лет зафиксировали в Румынии

В Румынии снизился уровень рождаемости. В прошлом году в стране на свет появились 150 тысяч детей. Это самый низкий показатель за последнее столетие, передает «24KZ».

Демографический перекос вызван повышением уровня образования населения, а также стремительной урбанизацией. Многие женщины предпочитают ставить карьеру на первое место и заводить детей в более позднем возрасте. В некоторых городах из-за нехватки детей даже закрыли школы и детские сады. Низкий рост рождаемости наблюдается также во Франции, Италии и Испании. Там женщины решаются только на одного ребенка и задумываются об этом не раньше 30 лет.