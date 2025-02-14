Последствия войны в секторе Газа усугубили проблему нехватки воды

Трудности с доступом к чистой воде испытывают больше двух миллиардов жителей планеты. По мнению экспертов, дефицит приводит к проблемам в экологии, здравоохранении, продовольственной безопасности и вынужденной миграции, передает «24KZ».

В результате затяжной войны в секторе Газа пострадала большая часть инфраструктуры водоснабжения. В результате чего около полутора миллионов жителей анклава испытывают нехватку этого жизненно важного ресурса. Местное население вынуждено потреблять непригодную для питья воду, поступающую по трубопроводу для сельского хозяйства. Как результат, в анклаве участились случаи заражения инфекциями дыхательных путей, менингитом, диареей, кожной сыпью и ветрянкой, сообщает ВОЗ.

ОКОЛО 250 МЛН ЧЕЛОВЕК СТАЛКИВАЮТСЯ С ДЕФИЦИТОМ ВОДЫ В АФРИКЕ

Высокий уровень водного стресса затрагивает около 250 миллионов человек в Африке. Одним из примеров этого кризиса является резкое сокращение объема озера Чад, которое за последние 60 лет уменьшилось на 90%. Это привело к целому ряду экономических и социальных проблем, а также угрозам безопасности в регионе. Особенно тяжело приходится жителям Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Чада, Кот-д'Ивуара, Нигерии и Сомали, сообщается в докладе ЮНИСЕФ. Эксперты фонда называют ситуацию «тройным кризисом»: дефицит воды, проблемы с санитарией и гигиеной, а также распространение заболеваний, усугубляемых природными катаклизмами.

ОТ НЕХВАТКИ ВОДЫ ЕЖЕГОДНО СТРАДАЕТ ПОЧТИ ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЕС

От нехватки воды ежегодно страдает пятая часть территории Евросоюза и почти треть его населения. Об этом заявили эксперты Европейского агентства по окружающей среде. Причиной называют продолжительную засуху и нехватку осадков в регионе. По данным ВОЗ, площадь земель в ЕС, пострадавших от непогоды, увеличились почти на 20% за последние два десятилетия. Фермеры сталкиваются с резким падением урожайности. Тенденция отражается и на промышленности – от текстильной отрасли до производства водорода, где вода задействована в процессе электролиза.

КЛИМАТОЛОГИ ЕС: ДЕФИЦИТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ УСИЛИТСЯ К 2050 ГОДУ

Дефицит питьевой воды в мире может усилиться к 2050 году, прогнозируют европейские климатологи. В ходе исследования эксперты изучили состояние 10 тысяч рек и других водоёмов по всему миру. Треть из них станет непригодна для использования человеком к середине столетия. Этому способствует загрязнение азотными удобрениями. В результате перебои с доступом к чистой воде будут испытывать свыше 91% населения. В основном проблема затронет страны Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, а также Северной Африки и Европы. На долю этих регионов приходится около 48% от общей площади всех водоносных бассейнов.

Автор: Сандугаш Байгуаныш