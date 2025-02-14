Роберт Кеннеди-младший стал министром здравоохранения США

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший стал министром здравоохранения США. За его кандидатуру в Cенате проголосовали 52 законодателя, против высказались 48, передает «24KZ».

Новый глава Минздрава известен как ярый антипрививочник. При этом он пообещал защитить существующие программы вакцинации.

71-летний Кеннеди – юрист, специалист по экологическим проблемам и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В ходе предвыборной борьбы в США Кеннеди-младший отказался от выдвижения собственной кандидатуры и поддержал Дональда Трампа.