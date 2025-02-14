Заморозки в Японии: погибли 13 человек

Из-за сильных заморозков в Японии скончались 13 человек, передаёт «24KZ».

Причины смерти — несчастные случаи, переохлаждение или ДТП. Ещё 173 человека получили травмы, сообщают местные власти.

Снегопады продолжаются во многих частях страны больше недели. Большинство дорог парализованы. В префектуре Фукусима лавина перекрыла участок дороги протяжённостью более пяти километров.

Туристы, остановившиеся в отелях на этой части трассы, оказались в снежной ловушке. Из-за продолжающегося снегопада спасательные операции усложняются, пишет Reuters.

Местных жителей предупреждают, что дальнейшее ухудшение погодных условий может привести к возникновению транспортных заторов и повреждению конструкций зданий.