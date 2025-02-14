Безопасность в Европе обсудили главы Минобороны стран НАТО в Брюсселе

В Брюсселе состоялось заседание Совета глав Минобороны стран-членов НАТО. На встрече обсуждали повышение взносов союзников по блоку, возможные пути урегулирования конфликта в Украине и обеспечение безопасности в Европе, передаёт корреспондент «24KZ».

Жанат Эрнст, корреспондент:

- Стратегической целью НАТО должно быть, в том числе, предотвращение конфликта великих держав в Европе. Лидеры же континента должны взять на себя главную ответственность за обеспечение её безопасности. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров обороны стран-членов Североатлантического альянса заявил министр обороны США Пит Хегсет. Глава Пентагона также подчеркнул, что высшим приоритетом Президента США Дональда Трампа является скорейшее завершение конфликта в Украине и достижение там прочного мира.

Пит Хегсет, министр обороны США:

- У меня была возможность рассказать союзникам о главном приоритете Президента Трампа — дипломатическом, мирном завершении этого конфликта в максимально сжатые сроки и в условиях обеспечения прочного и долговременного мира.

В ходе встречи главы военных ведомств стран блока призвали увеличить расходы на оборону на континенте. Сегодня 8 из 30 европейских союзников НАТО расходуют на это меньше согласованных ранее двух процентов от внутреннего валового продукта. Лидер в этом вопросе Польша, которая уже тратит более 4% своего ВВП с прогнозом увеличения до 5% к концу года. Это ровно столько, сколько призывают вносить американцы, не достигая при этом сами этого показателя.

Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО:

- Вы знаете, что США — один из самых больших поставщиков военной помощи в Украину, которая до сих пор продолжает поступать. Важно отметить, и я уже говорил об этом, что США ожидают от европейских союзников, что они будут брать на себя большую часть финансового бремени.

Ранее на заседании Контактной группы по Украине в Брюсселе Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не рассматривает членство Киева в НАТО как реальный вариант урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается обеспечить безопасность с участием европейских и неевропейских войск в рамках миссии вне НАТО, без применения пятой статьи о взаимной обороне. Глава военного блока Марк Рютте также выразил свою позицию по этому вопросу.

Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО:

- На саммите в Вашингтоне НАТО брало на себя обязательство поддержать будущее вступление Украины в альянс. Однако не было решено, что любые мирные переговоры обязательно завершатся членством в НАТО. Это возможно, но никогда не было чётко оговорено.

Жанат Эрнст, корреспондент:

- Ожидается, что вопрос урегулирования конфликта в Украине и обсуждение возможных контуров мирного плана по нему станет одной из главных тем на открывающейся сегодня Конференции по безопасности в Мюнхене.

Авторы: Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов.