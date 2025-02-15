25 палестинцев погибли на Западном берегу Иордана за 25 дней

25 палестинцев погибли в результате атак израильских военных по Западному берегу реки Иордан за последние 25 дней, сообщает «24KZ». Ещё десятки получили ранения.

Больше всего жертв в лагере беженцев Дженин, передает телеканал Al Jazeera. Там из-за военных действий разрушено почти 500 жилых домов. Население осталось без света и воды. Закрыты школы и больницы.

Напомним, с 21 января ЦАХАЛ проводит в регионе контртеррористическую операцию под названием «Железная стена». Рейды проходят в городах: Дженин, Тулькарм и Аната. По данным израильских военных, населённые пункты являются крупными центрами размещения палестинских группировок.