Казахстанцы участвуют в развитии ИИ-проектов в Южной Корее

Умные подгузники и фитнес-тренажеры, закрытый интернет и чаты для военных – программы и устройства с искусственным интеллектом представили на выставке в Сеуле. В их числе есть проекты и казахстанских разработчиков, сообщает «24KZ».

Робот создан в компании, одним из основателей которой является казахстанец Каким Данабаев. Искусственная рука может работать без электричества и батареек. Каким окончил университет в Корее в 2021 году и еще во время учебы начал заниматься разработкой стартапов. Сейчас в штате его компании 15 человек из Казахстана, Кыргызстана и России. Они создали цифровых двойников заводов, теплиц и даже нескольких городов Кореи и готовы реализовать проекты в нашей стране.

Каким Данабаев, операционный директор компании искусственного интеллекта:

- Проще говоря, у нас домохозяйка есть, которая даже не знала, как загружать файлы в облако, например. Сейчас она уже тренирует искусственный интеллект, модели искусственного интеллекта. Я знаю, что в новой стратегии, которая сейчас была принята, есть такой пункт, что нужно будет развивать местные кадры, нужно будет обучать их. Это вообще супер, поэтому мы только за. Мы сами тоже планируем со своими обучающими программами зайти в Казахстан.

Каким Данабаев считает Казахстан лидером по внедрению искусственного интеллекта в Центральной Азии. По его словам, к нашей стране в Южной Корее большой интерес, и местные компании готовы делиться своим опытом. Лучшие разработки сеульские изобретатели представили на выставке в Сеуле. Специально для вооруженных сил страны разработали секретную интернет-платформу, где военные могут общаться между собой и где ИИ посоветует офицерам, как действовать на поле боя. Для тех, кто занимается продажами, придумали программу, которая с помощью видеокамер определяет возраст, пол покупателя и на какие товары он обращает внимание. А датчик, устанавливаемый на подгузник, подскажет, когда нужно его заменить.

Ли Хи Хён, представитель IT-компании:

- Это оборудование берет на себя около 60% работы медперсонала. Основная задача ухода за пациентами – это замена подгузников и фиксирование времени их замены. Этот продукт помогает облегчить работу и повысить ее эффективность.

Еще одна полезная разработка – это умный тренажер. Искусственный интеллект показывает, правильно ли человек делает упражнение и какие мышцы нужно подкачать.

Чон Ю Чоль, операционный директор компании-разработчика тренажёра:

- Сейчас мы проводим тестирование умных тренажеров, но интерес к ним высокий. Мы уже ведём переговоры с представителями 24 фитнес-центров Сеула. Использование нашего продукта может стать частью маркетинга для привлечения новых клиентов, поскольку спортзал будет позиционировать себя как фитнес-центр с технологиями искусственного интеллекта.

Эти и другие умные проекты продемонстрировали мэру Сеула. О Сэ Хун заявил, что в южнокорейской столице ежегодно будут обучать 10 тысяч специалистов по искусственному интеллекту. В планах градоначальника инвестировать в ближайшие два года 500 млрд вон или почти 344 млн долларов в сферу ИИ. Таким образом мэр намерен сделать Сеул одним из трех мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Авторы: Владислав Цой, Ольга Лян.