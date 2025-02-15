TikTok снова появился в App Store и Google Play в США

Приложение китайской соцсети TikTok снова появилось в App Store и Google Play на территории США, после того как президент Дональд Трамп отложил запрет на его работу, сообщает «24KZ».

Напомним, оно было удалено из региональных магазинов 19 января. Тогда в стране вступил закон о запрете соцсети. Доступа к платформе лишились порядка 170 млн пользователей.

По мнению законодателей, приложение угрожает национальной безопасности США, так как может передавать данные американцев спецслужбам Китая. После инаугурации Трамп подписал указ, который отложил запрет TikTok на 75 дней. Политик дал платформе время на изменение структуры собственности, заявив, что Штатам должно принадлежать 50% компании.