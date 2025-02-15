Подросток из Индии установил 6 математических рекордов

14-летний подросток из Индии установил сразу 6 мировых рекордов по вычислениям в уме, сообщает «24KZ».

Аарьян Шукла выполнил комбинацию сложнейших математических расчетов всего за полминуты, в их числе умножение, деление, вычитание и сложение.

На сайте Книги рекордов Гиннесса о нем говорится, что он считает быстрее калькулятора.

Свой первый рекорд подросток установил около года назад. Тогда он сложил в уме 50 пятизначных чисел за 25 секунд. С тех пор парень тренировался по 6 часов ежедневно, чтобы добиться еще лучших результатов.

За выдающиеся способности Шуклу прозвали человеком-калькулятором.